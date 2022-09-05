Подмосковье 05 сентября 2022, 12:56 Поделиться Telegram

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Viber Изношенные электросети обновили в двух СНТ Коломны

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Энергетики привели в порядок изношенные электросети в двух СНТ Коломны. Это объекты в товариществах «Урожай» и «Полесье». Об этом рассказали в Минэнерго региона.

Специалисты заменили 87 опор, свыше трех километров проводов и 137 вводов в дома в СНТ «Урожай». В «Полесье» установили 117 новых железобетонных опор и обновили 132 ввода в дома. Работы продолжаются в СНТ «Речицы» — там установят 118 опор и смонтируют четыре километра проводов. Это позволит повысить качество и надежность электроснабжения жителей.

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Как рассказал глава министерства Александр Самарин, консолидация сетей СНТ — это важная часть подготовки к зимнему периоду.

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«Наша главная задача — завершить передачу сетей СНТ до 2024 года. По данным Минимущества, на территории Московской области находится 11 710 СНТ. Фактически приняты 5441, это 60% от тех СНТ, сети которых мы планируем консолидировать», — отметил министр.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о реконструкции котельных и очистных сооружений в Подмосковье. На это потратят средства из льготного кредита.

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