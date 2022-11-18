Подмосковье 18 ноября 2022, 11:51 Электрощит в доме в Солнечногорске отремонтировали после обращения жительницы

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Управляющая компания из Солнечногорска привела в порядок электрощит в пятиэтажке в поселке Ржавки после обращения жительницы в Госжилинспекцию. Оборудование было раскрыто, а из него торчали провода.

Жительница пятиэтажки Анна Василевская прассказала ГЖИ о «бардаке в щитке». Из него торчали провода после того, как в соседней квартире отключили электричество за неуплату. Свет вернули, а оборудование в порядок не привели, поэтому жильцы пытались сделать это при помощи скотча.

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Инспекторы отправили заявку УК, после чего щит привели в порядок в течение суток, рассказала глава ГЖИ Ольга Федина.

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«Вся внутридомовая система электроснабжения является общим имуществом дома и обслуживается управляющими компаниями. К ней относятся щиты и шкафы, в том числе слаботочные с установленными в них аппаратами защиты и управления, а также электроустановочные изделия», — рассказала она.

Глава ГЖИ добавила, что электрощиты всегда должны быть заперты и не доступны для посторонних.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил решить проблему плохой освещенности дорог в Подмосковье. Жалоб на проблемы от жителей стало больше из-за сокращения светового дня.

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