Подмосковье 27 апреля 2023, 19:56 Электронные квитанции за ЖКУ стали доступны еще в двух округах Подмосковья МосОблЕИРЦ

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Подписка на электронный счет и отказ от бумажной квитанции стали доступны для жителей Реутова и Серебряных Прудов. Ранее ее ввели в 24 округах Подмосковья, среди которых Бронницы, Воскресенск, Дубна, Зарайск и другие.

Электронные квитанции начали получать те жители, которые ранее дали согласие на доставку счетов в цифровом формате. Они появляются в личном кабинете расчетного центра. Их получают более 180 тысяч человек.

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«Мы подсчитали, что, в случае перехода на ЕПД в электронном формате, только за год мы все вместе спасем порядка 2000 стволов, а это почти семь гектаров леса», — отметил глава МинЖКХ Антон Велиховский.

Электронные счета позволяют оплачивать коммунальные услуги онлайн и не переживать на сохранность документов. Оформить подписку можно в личном кабинете «МосОблЕИРЦ».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил жителей пройти опрос и озвучить пожелания. Они смогут рассказать о том, каких перемен не хватает в регионе, а какие, наоборот, начали радовать глаз, стали заметными и долгожданными.

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