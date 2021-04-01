Старую электронику примут на 14 экоакциях Подмосковья в апреле

Старую электронику примут на 14 экологических акциях Подмосковья в апреле. Жители смогут сдать устаревшую и уже ненужную технику.

Мероприятия, запланированные на апрель, пройдут в рамках экологической программы «Школа утилизации: электроника».

Сдать технику можно будет, например, в Щелкове, Серпухове, Пущине, Протвине, Люберцах, Чехове, Домодедове, Пушкино, Балашихе, Рузе, Дмитрове.

На утилизацию примут любую электронику вне зависимости от ее габаритов и года выпуска. Об этом рассказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

Сдавать можно будет компьютеры, телефоны, электрические игрушки, медицинскую технику и не только. Это подчеркнул министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он напомнил, что с 1 января в России вступил в силу запрет на захоронение отходов электронного оборудования.

Для жителей Люберец, Щелкова, Фрянова и Домодедова в апреле пройдут акции по сбору утильной электроники:

• Люберцы — 14 апреля, с 10:00 до 13:00, на входе в местный Центральный парк по адресу: Октябрьский пр-т, дом № 190;

• Щелково — 17 апреля, с 12:00 до 14:00, по адресу: Советский 1-й переулок, дом № 25;

• Фряново — 17 апреля, с 11:00 до 16:00, у мэрии по адресу: площадь Ленина, дом № 4;

• Домодедово — 18 апреля, с 11:00 до 20:00, по адресу: Центральный микрорайон, улица Советская, дом №10.

Подробнее о программе можно узнать на сайте Фонда рационального природопользования, а посмотреть график вывоза на 2021 год — в разделе «Электроника».