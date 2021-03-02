Жители Подмосковья смогут сдать старую электронику на 13 экологических акциях в марте
Старую электронику примут на 13 экологических акциях Подмосковья в марте. Жители смогут сдать ненужную и уже отработавшую технику.
Акции проведут в 12 городских округах Подмосковья. Организуют их в рамках проекта «Школа утилизации: электроника».
Об этом рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова. По ее словам, пункты для акций оборудуют в Егорьевске, Воскресенске, Серебряных Прудах, Кашире, Зарайске, Коломне, Бронницах, Лыткарине, Луховицах, Ступине, Щелкове и Фрязине.
Собранная в рамках программы электроника помогает экономить природные ресурсы. Она становится сырьем для новых изделий
Жители смогут бесплатно утилизировать сломанную офисную и бытовую технику. Она уже не навредит природе, а отправится на переработку, став там вторичным сырьем. Это отметил министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.
В марте акцию организуют в 12 городских округах Подмосковья:
• 3 и 4 марта — в Воскресенске и Егорьевске;
• 9 и 11 марта — в Бронницах и Лыткарине;
• 15 и 16 марта — в Коломне;
• 17 и 18 марта — в Луховицах;
• 22 и 23 марта — в Серебряных Прудах и Зарайске;
• 24 и 25 марта — в Ступине и Кашире;
• 29 и 30 марта — в Щелкове и Фрязине.
А уже в конце месяца, 31 марта, заключительная акция по сбору техники пройдет в комплексе зданий правительства Московской области. Подробности о программе можно узнать на сайте.