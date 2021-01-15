Свыше 80 акций экопрограммы «Школа утилизации: электроника» запланировано в Подмосковье на 2021 год

Более 80 акций по сбору отработавшей электротехники будет организовано на территории Подмосковья в 2021 году в рамках экопрограммы «Школа утилизации: электроника». Акции пройдут во всех городских округах. Об этом рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Московская область — единственный регион в стране, где уже сформирована система раздельного сбора электронных отходов. В течение 5 лет на территории региона в рамках программы «Школа утилизации: электроника» проходит масштабная информкампания о необходимости раздельного сбора и экологически безопасной утилизации электронных отходов.

«Программа экологичной утилизации электроники Фонда рационального природопользования за 5 лет стала популярной и узнаваемой в Подмосковье. Приятно, что жители области активно поддерживают экологию, что видно по количеству сдаваемой техники. Мытищи, Пушкино, Руза, Подольск, Домодедово в день проведения акции организуют временные пункты приема утильной электроники от населения, и сотни людей приходят сдать свои гаджеты, провода, принтеры, чайники и другую технику. Хочу призвать все муниципальные образования организовывать такой сбор в день акции», — сказала Наталья Адигамова.

В «Школе утилизации: электроника» могут принять участие государственные структуры, бюджетные организации всех сфер деятельности. Все учреждения и их сотрудники имеют возможность бесплатно и экологично утилизировать устаревшее и сломанное электрооборудование. На бесплатную утилизацию принимается абсолютно любое оборудование, вне зависимости от года выпуска и габаритов — от станков до наушников.

В феврале акция пройдет в шести городских округах. 8 февраля ее смогут поддержать жители Черноголовки, 9–11 февраля — Богородского округа, 15–16 февраля — Электростали и Электрогорска, 17–18 февраля — Павловского Посада, 24–25 февраля — Орехово-Зуевского округа. Подробнее о программе и графике выездов — на сайте Фонда рационального природопользования.

Как напомнил заместитель председателя правительства Московской области-министр экологии и природопользования Андрей Разин, с 1 января 2021 года в России вступил в силу запрет на захоронение отходов электронного оборудования. Это значит, что руководителям организаций и жителям области необходимо серьезно отнестись к утилизации отслужившего оборудования и найти способ избавиться от сломанной электроники легально и безопасно для окружающей среды.