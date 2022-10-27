Электромонтеры из Шатуры вышли на работу в выходной ради помощи мобилизованному коллеге | 360°

Подмосковье 27 октября 2022, 09:38 Электромонтеры из Шатуры вышли на работу в выходной ради помощи мобилизованному коллеге

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Бригада электромонтеров из Шатуры вышла на работу в воскресенье, чтобы передать заработанные средства семье мобилизованного коллеги Сергея Королева. Они заменили светильники на проспекте Ильича.

Выйти на работу в выходной день было коллективным решением. Главный энергетик Службы дорожного хозяйства и благоустройства Юрий Дубовицкий рассказал, что в семье их коллеги воспитывают маленького ребенка, поэтому помощь им необходима.

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«Наша бригада решила помочь семье, потому как у него маленькая девочка и выйти на работу бесплатно, а все деньги перечислить его супруге», — поделился он.

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Сергея Королева мобилизовали две недели назад. До этого мужчина служил в погранвойсках. Дома у него остались супруга и двое детей — 16-летний сын Артем и шестилетняя дочь Алена.

«Главная черта русского человека — сочувствие, сопереживание и мне очень понравились слова, которые сказал его коллега, о том, что если Сергей пошел защищать моих детей, то, конечно же, я позабочусь о его детях», — заявил директор службы Александр Егорцев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пригласил в регион проживающих близко к зоне СВО. Он заявил, что Подмосковье готово оказать им поддержку.