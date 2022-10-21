«Примем с теплотой и заботой». Воробьев пригласил проживающих близко к зоне СВО временно переселиться в Подмосковье | 360°

Подмосковье 21 октября 2022, 20:08 «Примем с теплотой и заботой». Воробьев пригласил проживающих близко к зоне СВО временно переселиться в Подмосковье Глава Подмосковья Воробьев заявил об открытии пунктов для проживающих рядом с зоной СВО РИА "Новости"

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что Подмосковье окажет поддержку тем, кто проживает на территориях, непосредственно прилегающих к зоне специальной военной операции.

Он отметил, что жить в таких регионах непросто из-за высокой угрозы жизни: идут постоянные обстрелы жилых домов, детских садов, инфраструктуры.

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В связи с этим Воробьев объявил об открытии в Подольске, Клину и Лосино-Петровском пунктов временного отселения.

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«Поэтому для тех, у кого есть такое желание, мы совместно с коллегами из Белгорода организовали возможность временного отселения к нам в Подмосковье», — заявил глава Московской области.

Он отметил, что подготовлено уже около 550 мест.

«И с теплотой, вниманием и заботой примем тех, кому тяжело, чтобы люди могли выдохнуть, успокоиться, почувствовать себя в безопасности и поменьше переживать. Мы всегда рядом, будем держаться вместе и помогать», — заключил Воробьев.