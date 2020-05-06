Электрогорская больница примет пациентов с COVID-19. Ее сделают инфекционным центром к 11 мая

Здесь развернут 100 койко-мест. Пациентов в состоянии средней степени тяжести обеспечат подачей кислорода. Но для тяжелых случаев нужны аппараты искусственной вентиляции легких — их в больнице ждут ко дню открытия. О важности правильного оснащения учреждения рассказал заместитель главного врача Дмитрий Давыдов.

Все сто коек, которые планируем развернуть в данном корпусе, обеспечены кислородом, что значительно снизит риск осложнений, повысит качество оказания медицинской помощи Дмитрий Давыдов.

Согласно заявке, в инфекционном центре будет 12 коек, которые подключат к ИВЛ. И в первую очередь врачи начнут принимать жителей Электрогорска, а при необходимости еще пациентов из других округов.

Для их размещения перепрофилировали отделения хирургии и гинекологии. Эти работы выполняли круглосуточно. Сейчас они вышли на финишную прямую.

«Рабочие трудятся почти в круглосуточном режиме. Их отдых — только сон на несколько часов и обед», — рассказал заместитель главы администрации Электрогорска Максим Коробков.

Для неотложной помощи на койках предусмотрели тревожную кнопку. Одно нажатие, и к пациенту сразу придут.

А раньше стало известно, что в бюджет Подмосковья на этот год внесли изменения. Еще около 27 миллиардов рублей выделили для борьбы с COVID-19. Средства преимущественно направят на ремонт больниц, средства защиты для врачей и покупку новых аппаратов искусственной вентиляции легких.