Новые аппараты ИВЛ и помощь врачам. Подмосковье выделило еще около 27 млрд рублей для борьбы с коронавирусом

На заседании Мособлдумы изменения приняли в соответствии с поручениями, озвученными в обращениях президента России и губернатора Подмосковья. Деньги преимущественно направят на ремонт больниц, средства защиты для врачей, приобретение новых аппаратов искусственной вентиляции легких или другие нужды.

Большая часть всех дополнительно выделенных средств пойдет на сферу здравоохранения. Они будут направлены на сегодняшние приоритеты — профилактику коронавируса и борьбу с ним, повышение качества помощи всем заболевшим и поддержку медицинских работников Игорь Брынцалов председатель Московской областной думы.

Доходы, предусмотренные в бюджете для этого года, увеличили на 17,6 миллиарда рублей, а расходы — на 45,7.

Дополнительные средства выделили на:

• средства индивидуальной защиты для медиков — около 500 миллионов рублей;

• питание врачей, которые принимают пациентов с COVID-19, — около 94 миллионов рублей;

• приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких — около 46 миллионов рублей;

• ремонт больниц, перепрофилированных для лечения COVID-19, — больше 1 миллиарда рублей;

• создание резерва этиотропных препаратов для своевременной помощи пациентам, лечения людей с коронавирусом на дому, а также тех, кто ждет результатов анализа и кто болеет ОРВИ или ОРЗ, — более 599 миллионов рублей.

Помощь врачам

Дополнительно предусмотрели почти 17 миллиардов рублей на зарплаты врачам и выплаты всем, кто принимает пациентов с коронавирусом.

Ранее Подмосковье выделило 2,2 миллиарда рублей на доплату врачам, которые принимают пациентов с COVID-19.

Также регион уже взял на себя оплату жилья для врачей. Чтобы их семьи были в безопасности, специалистов, которые работают с COVID-19, стали бесплатно заселять в гостиницы.

Врачей поддерживают и по программе «Социальная ипотека». Это существенное подспорье при покупке квартиры.