Электрическую подстанцию «Дровнино» в Можайске реконструируют в 2023 году

«Россети» начали реконструкцию коммутационного оборудования подстанции «Дровнинио», которая обеспечивает электричеством Можайск. Энергию от нее получают более 70 тысяч человек, рассказал глава Минэнергетики области Александр Самарин.

Обновление «Дровнино» позволит повысить надежность перетоков между Московской и Смоленской энергосистемами и снабжение электричеством Парка Победы, тяговой подстанции РЖД и жителей Подмосковья. На работы выделили 206 миллионов рублей.

На подстанции установят восемь комплектов элегазовых выключателей, пять трансформаторов тока и два — напряжения. Все оборудование будет произведено в России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев и глава «Россетей» обсудили развитие электросетей Подмосковья.