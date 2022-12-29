Подмосковье 29 декабря 2022, 12:05 Экстренная служба рассказала о самых необычных звонках на номер 112 в Подмосковье

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Система-112 подвела итоги работы за 2022 год. Операторы рассказали о самых необычных просьбах, которые поступали в экстренную службу. Среди них заказ пиццы и отмена урока физкультуры.

Ребенок из Раменского позвонил на номер 112 с просьбой отменить урок физкультуры на лыжах. В Жуковском житель посчитал необходимой помощь спасателей из-за того, что у него сломалась стиральная машинка. Другие жители округа обратились в службу, чтобы заказать пиццу для большой компании.

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Еще один необычный звонок поступил из Орехово-Зуева. Там жители сообщали о шумных соседях, которые, по их словам, меняли свою национальность. По словам женщины, бандиты и убийцы воровали ее вещи, однако полиция обнаружила их на своих местах.

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Сотрудники экстренной службы напоминают об ответственности за ложные вызовы. Они мешают работе и перегружают линию, из-за чего те, кому действительно нужна помощь, могут не получить ее вовремя.

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