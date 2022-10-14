Экспорт рыбы вырос на 25% в Подмосковье | 360°

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Экспорт рыбы вырос на 25% в Подмосковье

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Подмосковье экспортировало рыбу и морепродукты на более чем 14 миллионов долларов с начала года. Это на 25% больше, чем за такой же период прошло года, сообщил зампред правительства Георгий Филимонов.

«В регионе мы создаем условия для развития производств рыбной отрасли, в том числе речь идет о региональных программах поддержки, дополнительных льготах и субсидиях», — отметил зампред.

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Среди региональных мер поддержки экспорта — возмещение затрат на создание инженерной инфраструктуры для новых и расширяющих производство предприятий. Также предприниматели могут получить землю без торгов, получить налоговые льготы и кредиты, а также получить льготный заем на покупку оборудования.

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Среди тех, кто воспользовался поддержкой, проект ООО «РРК „Логистик“ в Богородском. Компания получила землю без торгов, где построят холодильные склады и рыбоперерабатывающий комплекс. В проект сложат свыше 1,7 миллиона рублей, его реализуют до 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев попросил Мишустина привлечь малый и средний бизнес к подготовке студентов в колледжах. По его словам, такой шаг особенно важен в период большой работы над импортозамещением, когда предприятия сами создают заказ на подготовку необходимых им кадров.

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