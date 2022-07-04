Воробьев заявил о росте доходов бюджета Подмосковья за первое полугодие

Московская область продолжает привлекать новые компании, готовые открыть свой бизнес в регионе. Фирмы подают заявки для работы в индустриальных парках и особых экономических зонах Подмосковья. Все это определяет дальнейший успех экономики, обеспечивает жителей рабочими местами и увеличивает поступление налогов в региональный бюджет. Об этом на совещании с правительством заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он призвал сотрудников инвестиционного блока и руководителей городских округов обратить особое внимание на заявки от новых инвесторов. Приход в Подмосковье новых компаний уже сказался на поступлениях в бюджет.

«Доходы за первое полугодие у нас составили +15—14,8%. Это меньший темп, чем в прошлом году, но вместе с тем это плюс. И это радует. Объем инвестиций в первом квартале у нас вырос. Это значит, что приходят новые инвесторы, вкладывают деньги в проекты, которые впоследствии дадут обязательный экономический эффект», — заявил Андрей Воробьев.

Губернатор Подмосковья напомнил, что пятая часть валового национального продукта, который составляет около четырех триллионов рублей, приходится на инвестиции.

«Это неплохой показатель, но стратегическая задача, как ее упоминают все учебники, — уровень инвестиций должен составлять 25%. Это еще раз говорит нам о том, что нам нужно смотреть, искать, приглашать тех, кто хочет работать в Подмосковье — в разных отраслях и разных сферах», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Московская область попала в тройку лидеров рейтинга инвестиционной привлекательности регионов Агентства стратегических инициатив. Бизнесменов в Подмосковье привлекают меры поддержки, легкость ведения документооборота и готовность инвестиционного блока регионального правительства всегда прийти на помощь.