Экспорт подмосковных продуктов в Казахстан вырос на 23%. Среди них выпечка, соки и сыры
Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. По его словам, Подмосковье увеличивает поставку продуктов агропромышленного комплекса в Казахстан. Это 25% от общего объема экспортируемой продукции.
Среди самых доходных групп товаров можно назвать напитки. Сюда относим алкогольные, безалкогольные, спирт и фруктовые соки. Их экспортировали на 24,2 миллиона долларов. Также сахаристые кондитерские изделияАндрей Разин.
Выпечку, как уточнил Разин, продали на 20,7 миллиона долларов, а еще на 13,3 экспортировали сыр.
Значимый прирост прослеживается в отношении обработанных овощей — 200%, мяса — 146%, орехов и сухофруктов — 105%.
Подмосковье второй год подряд лидирует на российском рынке экспорта молочных продуктов. Сыры пользуются наибольшим спросом. Их преимущественно поставляют в страны СНГ и США.
Область заняла первое место в России по экспорту шоколадных изделий и какао. Продукцию скупают в странах СНГ, Саудовской Аравии, а также ОАЭ.