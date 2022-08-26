Экологи проанализировали состав воздуха в Подмосковье из-за пожаров под Рязанью

Передвижные лаборатории взяли пробы воздуха в 81 точке Подмосковья на фоне пожаров под Рязанью за неделю. По полученным результатам оснований для беспокойства нет, отметили в Минэкологии.

На особом контроле юг, юго-восток и юго-запад Подмосковья. Это территории, на которых сильнее всего ощущается влияние лесных пожаров под Рязанью.

Министр экологии Московской области Тихон Фирсов отметил, что проверяют концентрацию 19 загрязняющих веществ.

Усиленное внимание мы уделяем веществам, характерным при пожаре: оксиду и диоксиду углерода, взвешенным частицам Тихон Фирсов.

По его словам, показатели колебались в пределах 0,2–0,8 ПДК (предельно допустимая концентрация — прим. ред.).

«Близко к ПДК подходили концентрации взвешенных частиц и соединений углерода в Домодедове, Егорьевске и Ленинском, однако превышений не зафиксировано. Это подтверждается и показаниями стационарных постов», — подчеркнул он.

За прошедшую неделю Минэкологии Подмосковья взяло под контроль пробы воздуха в 81 точке. Лаборатории выезжали на проверки в дневное и ночное время.

Это коснулось Коломны, Раменского, Воскресенска, Зарайска, Домодедова, Подольска, Серпухова, Электростали, Люберец, Богородского округа, Одинцова, Солнечногорска, Балашихи, Реутова, Рузы, Котельников, Дзержинского, Королева, Наро-Фоминска, Егорьевска, Щелкова и не только.

Фирсов напомнил, что повышенные концентрации маркерных веществ, близкие к 1 ПДК, не означают негативного воздействия на здоровье человека.

Заместитель председателя областного правительства Георгий Филимонов сообщил, что угрозы перехода огня из Рязанской области в Московскую нет.

По словам губернатора Андрея Воробьева, в регионе усилили пожарную охрану из-за обстановки под Рязанью.