Экологи и общественники обсудили рекультивацию «Ядрово»

Год назад полигон «Ядрово» перестал принимать мусор. Но на этом его история не закончена — теперь тело свалки нужно рекультивировать, чтобы она исчезла навсегда. Пока на теле полигона установили систему фильтрации газа и воды, а его дальнейшую судьбу должны решить в ближайшее время.

Общественники и экологи планируют подать проект рекультивации на федеральную программу «Чистая страна». В ее рамках свалки ликвидируют за государственный счет.

«Мы полагаем, что в течение этого года мы вредное влияние минимизируем. И задача теперь войти в „Чистую страну“, получить федеральное финансирование», — отметила председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич.

То, что копилось годами, не исчезнет за пару месяцев — здесь 30 гектаров отходов. Накрытое специальным материалом тело полигона нужно уничтожить навсегда. Как именно — решает общественный совет.

«Есть жалобы жителей, которые говорили, что еще присутствует неприятный запах в городе, это беспокоит, правительство сегодня рассказало, какие меры принимаются по дегазации полигона», — сказала Марина Юденич.

Слабый запах идет от накопленных отходов. Полигон сейчас напоминает слоеный пирог — земля, мусор, а между ними специальный материал. Все это пронизано трубами вдоль и поперек — через отверстия выходит свалочный газ. Здесь же его перерабатывает мини-завод. На выходе получается безвредный пар.

Источник фото: телеканал «360»

Сточные воды с полигона попадают в очистительную систему — всего около 4 кубометров в сутки. После фильтрации жидкость используют для технических нужд — например, тушения пожаров. Из полигона «выжимают» все, что можно, но в ближайшие годы его нужно рекультивировать. Для рекультивации каждого полигона подготавливают индивидуальный проект.

Источник фото: телеканал «360»

Власти и экологи регулярно следят за состоянием полигона. «Всероссийское общество охраны природы» берет пробу воды — чтобы проконтролировать, как работает фильтр и нет ли вредных выбросов.