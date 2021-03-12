Общественники рабочего штаба «Ядрово» взяли на пробы очищенный фильтрат

Общественники, входящие в рабочий штаб по полигону ТКО «Ядрово», взяли пробы технической воды на выходе из установки обратного осмоса и пожарного водоема. Об этом сообщила пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Взятые образцы направили в аккредитованную лабораторию, которую выбрали жители округа. Результаты будут известны в ближайшее время. Дополнительно администрацией Волоколамского округа были приглашены специалисты «Центра лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО», которые в присутствии общественного контроля также взяли материал на исследование. Результаты анализа будут получены в течение недели.

Мобильную установку по очистке фильтрата установили на территории ТКО «Ядрово» 1 марта 2021 года. В настоящее время на закрытом полигоне продолжает работать система по сбору и утилизации свалочного газа. Ранее на полигоне был установлен высокотемпературный факел мощностью 2500 кубометров в час, выполнена система водоотведения поверхностного стока на южном участке полигона и завершены работы по устройству временных прудов накопителей фильтрационных стоков. Замеры ПДК вредных веществ в окрестностях полигона проводят регулярно.

В дальнейшем будут выполнены технический и биологический этапы рекультивации полигона с обязательной пересыпкой почво-грунтом и посадкой зеленых насаждений.

Полигон ТКО «Ядрово» был закрыт губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым 15 декабря 2020 года. Все твердые отходы, ранее поступавшие на данный полигон, перенаправили на КПО «Храброво» в Можайском округе и КПО «Алексинский карьер» в Клину.

Все мусорные полигоны закрыли в Московской области по поручению губернатора до конца 2020 года. Последним закрыли полигон «Лесная» в Серпухове.