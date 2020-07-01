Екатерина Семенова и Дмитрий Волошин отметили хорошую организацию на голосовании в Химках

«В целом организация везде, на всех участках, которые мы посещаем, она замечательная. И все соблюдают меры безопасности. Обходим все участки, с 22-го числа начиная и по сегодняшний день включительно», — сказала Екатерина Семенова.

Глава городского округа Химки подчеркнул, что наблюдатели и избиратели соблюдают все требования безопасности на участках.

«У нас все организовано должным образом сегодня. Мы видим, что все наши наблюдатели в средствах индивидуальной защиты. Также средства индивидуальной защиты предлагаются всем нашим жителям, которые сегодня голосуют. Напоминаю, что для нас безопасность является приоритетом данного мероприятия», — подчеркнул Дмитрий Волошин.

Источник фото: телеканал «360»

Глава Химок отметил, что жители активно голосуют и поблагодарил за активную гражданскую позицию.

«Все участки открыты, Мы видим, что достаточно большое количество жителей приходит на участки. Радует такая активная гражданская позиция. Спасибо всем нашим жителям», — сказал Дмитрий Волошин.