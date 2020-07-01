Явка россиян на голосование по поправкам к Конституции превысила 58%

Явка на голосование по поправкам к Конституции России составила 58,11%. Это актуальные данные на момент публикации материала, которые привел ЦИК.

В информационном центре начал работать онлайн-счетчик голосования — теперь данные о явке россиян обновляются в режиме реального времени.

В 08:00 1 июля по все стране стартовал основной этап голосования по поправкам к Конституции. Чтобы у каждого россиянина была возможность сделать свой выбор, этот день объявили нерабочим. Избирательные участки будут работать до 20:00. После этого начнется подсчет голосов, в том числе и тех россиян, которые делали свой выбор в дистанционном формате. Онлайн-голосование завершилось 30 июня, в нем могли принять участие только жители Москвы и Нижегородской области, которые заранее зарегистрировались для этого.

Голосование по внесению изменений в главный закон страны стартовало 25 июня. Россияне принимают решение, поддерживать или нет предложенные 206 поправок к Конституции. Они касаются распределения функций власти, приоритетов развития страны, социальной политики, спорта, гражданского общества, образования, требований к чиновникам и президенту. Поправки вступят в силу только в том случае, если жители страны их поддержат.