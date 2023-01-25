Подмосковье 25 января 2023, 10:50 Единую методику определения стоимости школьного питания предложили разработать в Подмосковье

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Подмосковье выделило около 5,5 миллиарда рублей на обеспечение школьников горячим питанием в 2023 году. Качество еды обсудили на круглом столе в Мособлдуме.

Председатель комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова рассказала, что Мособлдума направила предложение в резолюцию Круглого стола о разработке единой методики определения стоимости рационов школьников. Она будет учитывать меню и реальную стоимость продуктов с учетом инфляции.

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В Подмосковье для школьников разработали два типовых меню. Для тех, кто учится в первую смену, это каши, омлет, запеканка и другие блюда, а для тех, кто занимается после обеда, это рагу, биточки и суфле. С января прошлого года в меню также включили пельмени. В пилотном режиме в школах Балашихи и Химок в буфеты добавили бургеры.

Родители могут оценить качество питания по проекту «Родительский контроль». Результаты проведенных дегустаций показали, что свыше 90% взрослых остались довольны едой в школьных столовых.

«Проект реализуется третий год. Чтобы принять в нем участие, необходимо записаться через школьный портал. Там же можно ознакомиться с графиками проверок. После экскурсии в школьную столовую и дегустации питания нужно оставить отзыв», — рассказала Линара Самединова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев встретился со школьниками и рассказал, как Подмосковье справилось с санкциями. Губернатор объяснил ученикам школ № 21 и № 16 в Балашихе, что для предпринимателей создали специальные меры поддержки.

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