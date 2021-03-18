Единой транспортной картой «Тройка» воспользовались уже 100 тысяч пассажиров

В московском метро выдали единую транспортную карту стотысячному пассажиру. Ему вручили карту «Тройка» с балансом три тысячи рублей и выразили надежду, что он и дальше будет пользоваться «Тройкой».

Вполне вероятно, что получивший приз будет и дальше ездить по «Тройке», потому что ему ежедневно нужно добираться на работу из Красногорска до метро «Октябрьское Поле». Единая карта распространяется на проезд по Москве и области, что оценили пассажиры.

Стотысячный покупатель объяснил, что карта удобна, поскольку «проезд дешевле, потому что есть временной интервал по 90 минут между списаниями».

Напомним, что единая система оплаты картой «Тройка» действует в Москве и области с 1 февраля. Каждый месяц к ней подключают все новые маршруты. Скоро «Тройка» объединит Подмосковье и столицу окончательно.

Генеральный директор компании «Сбертройка» Валерия Матюхина заявила, что эти сроки уже зафиксированы и компания целится к тому, чтобы к лету система заработала в полную силу.

Тем временем к «Тройке» уже подключаются другие регионы. Теперь ей можно оплатить проезд в Туле и Ульяновской области. Ведутся переговоры еще с 35 российскими регионами.