Пассажиропоток московской подземки превысил максимум с октября 2020 года

В феврале 2021 года пассажиропоток в столичном метро превысил шесть миллионов человек. Показатель стал самым большим с начала октября 2020 года.

Первый замначальника метро Роман Латыпов на вебинаре МСОТ рассказал и о других достижениях подземки. Его слова привел Дептранс Москвы в Telegram.

Меры дезинфекции в Московском метрополитене, по вресии Всемирной организации здравоохранения, признали одними из наиболее эффективных среди всех подземок мира.

Кроме того, в феврале столичное метро отметили зеленым знаком Safe Travels Discover Moscow. А в прошлом году Transport Ticketing Global назвал билетную систему метрополитена лучшей в мире.

«В этом году мы одними из первых в мире запустим виртуальную „Тройку“, которую можно будет включать в приложения-кошельки смартфонов», — добавил Латыпов.

Он подчеркнул, что вместе с экспертами Международного союза общественного транспорта идет работа по внедрению MaaS — интеграции платежей и персонализацией транспортных услуг.

«Мы продолжаем развивать инфраструктуру: если мы сохраним фокус на ней и сервисе для пассажиров и добавим MaaS, транспорт станет еще более удобным и привлекательным, — заключил Роман Латыпов.