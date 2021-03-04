Единый билет для всех видов транспорта разработали в России

Законопроект, позволяющий пассажирам покупать единый билет на весь путь следования, разработали в Министерстве транспорта России. Пассажиры смогут совершать пересадки с помощью единого билета, сообщило РИА ФАН.

Единый билет в дальнейшем можно будет использовать для путешествий по всей стране. Он будет распространятся также на перевозку грузов. Будет включена возможность взаимодействия между разным транспортными организациями. Новый законопроект одобрили в правительственной комиссии по законопроектной деятельности, в скором времении его внесут на рассмотрение Госдумы.

«В законопроекте особое внимание уделено вопросам заключения соглашений между транспортными организациями по вопросам взаимодействия при осуществлении перевозок и вопросам распределения ответственности за причинение вреда», — сказано в пояснительной записке к документу.

Нововведение поможет россиянам обеспечить качественное и своевременное перемещение. Кроме того, закон упростит логистику.

«Принятие законопроекта определит существенные условия взаимодействия транспортных организаций при перевозках. Кроме того, устраняются логистические ограничения при перевозках различными видами транспорта», — отмечают авторы проекта.

Первый зампред комитета по транспорту и строительству Виталий Ефимов отметил, что в некоторых частях страны единые билеты уже существуют. В 2013 году в Москве появился билет «Единый». Он действует для метро, автобусов, трамваев и троллейбусов. Транспортная карта «Тройка» обладает подобными функциями.

«Я всецело поддерживаю новую инициативу. Мне кажется, для граждан, часто путешествующих из одного региона в другой, например из Москвы в область, будет очень удобно. Было бы отлично, если бы „Тройкой“ ты мог пользоваться не только в метро, но и на пригородной электричке, а затем на автобусе или даже на такси», — заметил Ефимов.

Глава правления Ассоциации юристов (АЮР) России Владимир Груздев также поддержал инициативу.

«Инициатива позволит гражданам получать возможность покупать один билет на маршрут, предусматривающий пересадки на разные виды транспорта. Допустим, прилететь самолетом, сесть на поезд, а после проделать заключительную часть пути на автобусе», — сообщил специалист.

Груздев считает, что единый билет сможет значительно ускорить время пути. Так, людям, прибывшим на поезде, не придется долго ждать автобуса.

По единому проездному жители смогут оформлять даже билеты на самолеты.

«Подготовленный проект закона создает правовую базу для развития системы единого билета на различных маршрутах. В перспективе при развитии взаимодействия транспортных компаний формат может стать более гибким, и тогда граждане получат возможность самостоятельно прокладывать комплексные маршруты. Также проект прописывает вопросы компенсации гражданам в случае причинения им какого-либо ущерба в поездке», — добавил Груздев.