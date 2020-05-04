Еда, коворкинг и дополненная реальность. Московский тракт вновь появится в Волоколамске

В Волоколамске воссоздадут Московский тракт — там будет пирожковая, скверы, пешеходные дорожки и коворкинг. Работы начнут уже в этом году.

Московский тракт появится на Советской улице, расположенной в исторической части города. Раньше она именно так и называлась. На протяжении долго времени это был главный въезд в Волоколамск и его основная прогулочно-торговая улица.

Глава Волоколамска Михаил Сылка рассказал губернатору Московской области Андрею Воробьеву, что этот проект выиграл Всероссийский конкурс по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020-м. Его реализация начнется уже в этом году, а завершится — в 2021-м.

Благоустроенная улица займет один километр. В начале, в долине реки Городня, откроют пирожковую. Там благоустроят природный сад «Весовая долина» с пешеходными дорожками. В середине будет два сквера, в одном из которых устроят терапевтические и дождевые сады.

Совместно с Агентством стратегических инициатив в Московском тракте откроют «Купеческое собрание» — большой городской коворкинг с историческим наполнением. В конце улицы появятся торговые ряды, стилизованные под старину, где будут представлены местная гастрономия и фермерские лавки. В рамках того же проекта установят современное освещение, подчеркивающее историческую архитектуру.

Советская улица, как обещают власти, станет первой в сети туристических маршрутов Волоколамска, где запустят приложение с дополненной реальностью. С помощью него можно будет увидеть, как выглядела улица раньше.

В Волоколамске с прошлого года идут работы по благоустройству исторического центра города. По программе «Формирование комфортной городской среды» обновят улицы Советская, Горвал, Революционная, Октябрьскую площадь. Отремонтирован мемориал «Вечный огонь».