Монумент «Героям-панфиловцам», расположенный в Волоколамском районе, ждет масштабная реставрация. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил мемориал в преддверии Дня Победы. Он возложил цветы и проверил состояние памятников.

Через несколько дней Россия будет отмечать 9 Мая — День Победы в Великой Отечественной войне. Андрей Воробьев отметил, что этот праздник объединяет разные поколения и имеет очень большое значение.

Подмосковье, битва за Москву — это все имеет особое значение, поэтому большое внимание мы уделяем восстановлению памятника, делаем все, чтобы они выглядели достойно, ухоженно всегда. Вот 28 панфиловцев наших дорогих и любимых тоже нуждаются в заботе постоянно Андрей Воробьев.

Губернатор Московской области подчеркнул, что на этом работы по восстановлению мемориала не остановятся — регион сделает все необходимое, чтобы не только территория была благоустроена, но и состояние памятника оставалось на высоком уровне.

Именно поэтому в 2020 году мемориал ждет первая масштабная реставрация. Директор музейно-выставочного комплекса «Волоколамский кремль» Федор Шапкин рассказал «360», что в 2017 году территорию комплекса облагородили. Однако сам монумент, который простоял уже почти полвека, нуждается в реставрации.

Прошло достаточно большое количество времени, и монумент требует реставрации, которая будет проведена в этому году. Скорее всего, уже к 75-летию самого боя он будет открыт к посещению уже отреставрированный Федор Шапкин.

Шапкин отметил, что монумент начал разрушаться изнутри. Это связано с тем, что при его возведении использовался бетон — этот материал необходимо периодически обновлять, потому что со временем в нем появляются трещины.

«Благодаря администрации Волоколамского городского округа будет проведена полная реставрация монумента, так как это одна из важнейших точек на карте нашей страны, один из важнейших подвигов, которых, конечно, было бесчисленное количество во время Великой Отечественной войны», — заключил Шапкин.

Андрей Воробьев отметил, что в этом году майские праздники проходят в необычном формате — отказаться от привычных традиций заставила пандемия коронавируса.

Сейчас особые дни. Обычно здесь много народу, но сегодня, к сожалению, нельзя. Мы посмотрели, как все готово. Я думаю, что это время пройдет и, как и прежде, будет очень много ребят, девчат, школьников и старшее поколение. [Они] всегда приезжают к нашим героям, мы ими, конечно, гордимся. Андрей Воробьев.

Мемориальный комплекс, который посвящен подвигу 28 воинов Красной армии, расположен в Волоколамском районе Московской области — недалеко от деревни Нелидово и поселка станции Дубосеково. Его открыли 6 мая 1975 года, к 30-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Мемориал чествует подвиг 28 военнослужащих 316-й стрелковой дивизии, которой командовал генерал-майор Иван Панфилов. В ноябре 1941 года они вступили в неравную схватку с противником и в течение четырех часов сдерживали наступление врага. В результате ценой собственных жизней они уничтожили 18 немецких танков.

Мемориал представляет собой шесть десятиметровых скульптур. Недалеко от них расположена полоса из бетонных блоков — эта линия означает рубеж, через который немцы не смогли пройти благодаря самоотверженности панфиловцев.