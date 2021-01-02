Дворников из управляющих организаций привлекли к уборке снега в Подмосковье

Из-за сильного снегопада, который обрушился на Московскую область 2 января, к уборке снега привлекли дворников, которые работают в составе управляющих организаций. Об этом «360» сообщили в пресс-службе Госжилинспекции региона.

В ведомстве отметили, что на всех предприятиях ЖКХ из-за сильного снегопада продолжает действовать режим повышенной производственной готовности, который ввели по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Службы продолжают работать в оперативном режиме.

«Главное внимание в новогодние праздники уделяется уборке снега, к которой привлечены дворники, работающие в составе управляющих организаций. Они дополнительно мобилизованы на очистку дворов и внутриквартальных проездов», — подчеркнула руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Ранее Андрей Воробьев поручил экстренным службам Подмосковья перейти в режим повышенной готовности. Кроме того, глава региона призвал жителей быть осторожными из-за сильных снегопадов. Он попросил автомобилистов пересесть на общественный транспорт.