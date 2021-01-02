Дворников из управляющих организаций привлекли к уборке снега в Подмосковье
В ведомстве отметили, что на всех предприятиях ЖКХ из-за сильного снегопада продолжает действовать режим повышенной производственной готовности, который ввели по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Службы продолжают работать в оперативном режиме.
«Главное внимание в новогодние праздники уделяется уборке снега, к которой привлечены дворники, работающие в составе управляющих организаций. Они дополнительно мобилизованы на очистку дворов и внутриквартальных проездов», — подчеркнула руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.
Ранее Андрей Воробьев поручил экстренным службам Подмосковья перейти в режим повышенной готовности. Кроме того, глава региона призвал жителей быть осторожными из-за сильных снегопадов. Он попросил автомобилистов пересесть на общественный транспорт.