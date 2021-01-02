Режим повышенной готовности на объектах ЖКХ и энергетики в Подмосковье продлится все праздники

Из-за сложных погодных условий в Московской области на предприятиях ЖКХ и энергетики продолжает действовать режим повышенной производственной готовности. Такое поручение дал губернатор Андрей Воробьев.

Все неполадки устраняются оперативно дежурными аварийными службами и находятся на контроле соответствующих ведомств, сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

«За прошедшие двое суток в регионе прошел ледяной дождь и сильный снегопад, образовавший налипания на электросетях. Несмотря на это, сложные погодные условия не привели к серьезным нарушениям электроснабжения и долговременным отключениям электричества», — сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Он добавил, что кратковременные нарушения электроснабжения устранили менее чем за один час. В новогодние праздники на усиленный режим работы перешли электросетевые компании «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион». Чтобы обеспечить потребителям надежное электроснабжение с 31 декабря 2020 по 10 января 2021 года, они запланировали организацию круглосуточного дежурства руководителей компании, оперативного и оперативно-ремонтного персонала.

Чтобы обеспечить потребителям максимальную надежность электроснабжения, ввели режим «технологической тишины». Он действует с 16:00 часов 31 декабря 2020 до 8:00 часов утра 11 января 2021 года. Речь идет о полном запрете на все плановые ремонты и переключения — за исключением работ, которые направлены на ликвидацию технологических нарушений.

Чтобы предотвращать и оперативно исправлять аварии, в компаниях круглосуточно дежурят почти пять тысяч человек, которые сформированы в более чем 700 бригад.

«Они будут задействованы в ликвидации последствий непогоды и оперативном восстановлении электроснабжения в случае необходимости. Передвижные дизель-генераторные установки готовы обеспечить резервное энергоснабжение социально значимых объектов, объектов жизнеобеспечения и населения», — уточнили в Минэнерго.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россетей» — 8 800 220-0-220. Информацию можно передать также с помощью портала светлаястрана.рф. Телефон контакт-центра АО «Мособлэнерго» — 8 (495) 99-500-99.

Кроме того, в режиме повышенной готовности продолжат работать коммунальные и дорожные службы — речь идет более чем о 10 тысячах специалистов. Чтобы предотвратить последствия плохой погоды, в Подмосковье привели в готовность 3,7 тысячи единиц спецтехники, в том числе 360 компрессоров, 495 мотопомп и 163 передвижных насосов.

Московская областная аварийно-восстановительная служба подготовила к бесперебойной работе еще 36 единиц спецтехники, в числе которых самоходные насосные установки и дополнительное перекачивающее оборудования, которые используют с помощью крана-манипулятора. В случае аварийной ситуации из-за непогоды жителям нужно обратиться в муниципальную единую диспетчерскую службу (ЕДДС округа).