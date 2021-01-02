Губернатор Подмосковья предупредил жителей об опасности на дорогах

В ночь на 2 ноября в Подмосковье прошел сильный снегопад. Губернатор Андрей Воробьев напомнил о безопасности и призвал быть осторожнее на дорогах.

Глава Подмосковья призвал экстренные службы перейти в режим повышенной готовности. Он подчеркнул, что расчистить дороги нужно как можно скорее.

Дорогие жители, пожалуйста, будьте осторожны: и когда ходите пешком, и когда едете в машине. Если есть возможность пересесть на общественный транспорт, то лучше так и сделать Андрей Воробьев.

Ранее Министерство транспорта Московской области призвало жителей региона пересесть на общественный транспорт из-за гололедицы. В ведомстве подчеркнули, что для безопасности на дорогах работает спецтехника.

«В связи с ухудшением погодных условий Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья рекомендует пользоваться общественным транспортом. Если вы едете на личном транспорте, соблюдайте скоростной режим, будьте предельно внимательными: держите дистанцию, не маневрируйте, снижайте скорость перед пешеходными переходами», — отметили в Минтрансе.