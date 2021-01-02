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    02 января 2021, 09:25

    Губернатор Подмосковья предупредил жителей об опасности на дорогах

    Нина Петлинова

    В ночь на 2 ноября в Подмосковье прошел сильный снегопад. Губернатор Андрей Воробьев напомнил о безопасности и призвал быть осторожнее на дорогах.
    Губернатор Подмосковья предупредил жителей об опасности на дорогах

    Глава Подмосковья призвал экстренные службы перейти в режим повышенной готовности. Он подчеркнул, что расчистить дороги нужно как можно скорее.

    Дорогие жители, пожалуйста, будьте осторожны: и когда ходите пешком, и когда едете в машине. Если есть возможность пересесть на общественный транспорт, то лучше так и сделать

    Андрей Воробьев.

    Ранее Министерство транспорта Московской области призвало жителей региона пересесть на общественный транспорт из-за гололедицы. В ведомстве подчеркнули, что для безопасности на дорогах работает спецтехника.

    «В связи с ухудшением погодных условий Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья рекомендует пользоваться общественным транспортом. Если вы едете на личном транспорте, соблюдайте скоростной режим, будьте предельно внимательными: держите дистанцию, не маневрируйте, снижайте скорость перед пешеходными переходами», — отметили в Минтрансе.