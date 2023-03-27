Подмосковье 27 марта 2023, 14:33 Дворец культуры «Химик» в Воскресенске признали объектом культурного наследия

Читать 360tv в

Здание было построено в 1951–1955 годах в стиле сталинского неоклассицизма по проекту архитектора Бартошевича. После доработки типового проекта постройка получила уникальный вид. Ранее колоннаду здания главного фасада украшала скульптура в виде аллегория Труда, Искусства и Науки, но до наши времен она не сохранилась.

Элементы интерьера Дворца культуры были созданы по индивидуальному проекту. Там можно увидеть множество лепных деталей, декоративные росписи и живопись на стенах. Их авторами стали художники Радоман и Аксенов, работавшие также над оформлением станции метро «Киевская».

Реклама

Благодаря бережному отношению администрации учреждения интерьеры остались в хорошей сохранности. В том числе дубовые двери, лестницы, лепные маски и барельефы и многое другое.

Ранее губернатору Андрею Воробьеву доложили, что Подмосковье откроет сезон благоустройства и подготовки к лету 1 апреля. Программа охватит 15 тысяч дворов, 18 тысяч детских площадок, 2,7 тысячи парков и общественных территорий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».