Подмосковье 20 апреля 2023, 12:44 Двое врачей из Подмосковья получили награды Минздрава за работу в ЛНР ПС Минздрава МО

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Врачи из Подмосковья проводят медосмотры для детей в ЛНР с прошлой осени. Двух из них отметили республиканскими и ведомственными наградами Минздрава России.

Награды получили психиатр Дмитрий Дмитриев и медсестра Галина Мартын. По словам первого заместителя председателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой, за все время медработники осмотрели свыше 10 тысяч детей.

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«В настоящий момент в ЛНР работает уже третья бригада специалистов. Наши врачи проводят профилактические осмотры детского населения. За все время наши медработники осмотрели свыше 10 тысяч детей. Своевременная диагностика позволяет вовремя обнаружить различные заболевания и начать лечение», — сказала она.

Сейчас в Луганской Народной Республике трудятся врачи из больниц Красногорска, Орехово-Зуева, Электростали, Пушкино, Зарайска, Истры и Чехова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал в Серпухове. Он рассказал, что осенью в микрорайоне «Ивановские дворики» откроется новая поликлиника.

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