Подмосковье 05 декабря 2023, 17:56 Движение поездов в сторону Москвы открыли на мосту через Оку в Серпухове Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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Движение поездов в сторону Москвы открыли на участке Тарусская — Серпухов Курского направления МЖД после реконструкции моста через Оку. Последнее пролетное строение на нем заменили 29 ноября.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковье, реконструкция моста началась в 2018 году. За это время там укрепили опоры и заменили пролетные строения и балочные конструкции. Протяженность объекта составляет 550 метров.

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Работы проводились поэтапно, без остановки движения поездов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе. В следующем году там появится развязка с Володарским шоссе.

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