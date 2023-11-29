Важное 29 ноября 2023, 12:08 Основной этап реконструкции Каширского шоссе начался в Подмосковье — Андрей Воробьев Андрей Воробьев: развязку с Володарским шоссе начали строить в Ленинском округе Пресс-служба губернатора Московской области

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Строительство развязки с Володарским шоссе началось в Ленинском городском округе. После ее открытия удастся быстрее доезжать до важных социальных объектов. Это основой этап реконструкции Каширского шоссе, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Благодаря развязке пропускная способность Каширки вырастет на 25-30%. Водители смогут сэкономить время в пути, ведь сейчас на дороге нередко образуются заторы.

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Проект реконструкции Каширского шоссе проходит поэтапно для сохранения доступности востребованной трассы.

Приступили к основному этапу реконструкции Каширского шоссе — строительству развязки с Володаркой. Специалисты уже устанавливают пробные сваи. Андрей Воробьев

Перемены, по его словам, коснутся минимум 300 тысяч человек, которые регулярно пользуются трассой.

«До конца 2023 года планируем начать строительство разворотной эстакады между Каширкой и автодорогой А-105, а в дальнейшем приступим к работам по расширению дорожного полотна до шести и восьми полос», — рассказал Андрей Воробьев.

Общая протяженность участка реконструкции, добавил он, — около пяти километров. Глава Подмосковья поблагодарил федеральное правительство за поддержку по всем крупным проектам.

Московская область направила на реконструкцию шоссе более 16 миллиардов рублей, из которых правительство России выделило около семи миллиардов в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов.

У нас в планах — полностью завершить строительство развязки и разворотной эстакады в третьем квартале 2024 года. Это позволит нам разгрузить близлежащие населенные пункты. Андрей Воробьев

Перемены станут особенно заметными в деревнях Петровское, Апаринки, Мисайлово и Орлово, в селах Остров и Молоково, в строящихся микрорайонах.

Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области

В мае на три года раньше срока уже открыли съезд с Володарки на трассу А-105. Это тоже стало частью реконструкции Каширского шоссе. Съезд помог сократить время в пути до Москвы с часа до 20 минут.

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