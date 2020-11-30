Движение поездов приостановят между станциями «Курская» и «Дмитровская» МЦД-2 с 1 по 12 декабря

Все изменения связаны с работами по развитию путевой инфраструктуры на центральном участке МЦД-2. Это необходимо для дальнейшей реализации проекта «Московские центральные диаметры», в частности МЦД-2 «Курско-Рижский» и МЦД-4 «Киевско-Горьковский», маршрут которого пройдет через Комсомольскую площадь.

Также с 22:30 5 декабря до 05:25 6 декабря на Рижском направлении и МЦД-2 будет скорректировано расписание в связи с проведением путевых работ. В этот период между «Тушинской» и «Павшино» поезда будут следовать по одному пути в обе стороны. У части поездов изменится время отправки и прибытия, некоторые проследуют по укороченным маршрутам.

Помимо этого, из расписания будут выведен поезд Нахабино — Подольск, отправляющийся в 23:14 из Нахабина, и электрички Подольск — Нахабино с отправлением в 04:03 из Подольска.

Узнать актуальное расписание движения пригородных поездов можно на официальном сайте ЦППК.