Расписание электричек изменится на МЦД‑1 и МЦД‑2

Новое расписание будет действовать до конца месяца.

На МЦД-1 все поезда Белорусского направления в сторону Одинцова проследуют без остановок на станциях «Кунцевская», «Сетунь», «Немчиновка» и «Баковка» 24–26 ноября, с 00:40 до окончания движения. Также по всему направлению не будет ходить часть поездов, некоторые же проследуют по укороченным маршрутам. Это связано с путевыми работами на остановочном пункте «Сетунь», которые железнодорожники будут проводить в ночь на 24, 25 и 26 ноября, с 23:30 до 05:30.

На Савеловском направлении временно не будут ходить поезда, которые выходят на маршрут поздно ночью, а часть составов пойдет по измененному маршруту. Для них изменения будут действовать 21, 22 и 28 ноября, с 00:40 до окончания движения. В эти даты железнодорожники демонтируют временный пешеходный мост на станции «Долгопрудная».

На МЦД-2 поезда не будут ездить между станциями «Курская» и «Дмитровская» в обе стороны с 13:00 до 15:00. Кроме того, электропоезда на прилегающих участках будут курсировать с увеличенными интервалами. Ряд поездов Курского и Рижского направлений проследуют по укороченным маршрутам. Внести коррективы в расписание пришлось из-за работ по развитию путевой инфраструктуры на центральном участке МЦД-2.