Движение по Западному обходу Электроуглей откроют в декабре | 360°

03 ноября 2022, 15:45
Движение по Западному обходу Электроуглей откроют в декабре
Укладку асфальта закончили на новой дороге, которая свяжет между собой жилые микрорайоны Электроуглей. Движение по Западному обходу города откроют в декабре.
Работы завершили на участке от путепровода на 20-м километре Носовихинского шоссе до улиц Большое Васильево и Вокзальной. Новая дорога строится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Реклама
«Свыше 10,8 тысячи тонн асфальта уложили на участке Западного обхода Электроуглей. В ближайшее время приступят к нанесению дорожной разметки и установке знаков», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
Реклама
Новой дорогой будут пользоваться не менее 20 тысяч жителей Электроуглей. Она соединит жилые кварталы, разделенные железной дорогой, и значительно сократит время в пути. Водителям больше не придется терять время на пропуск поездов.
Длина первой части Западного обхода Электроуглей составит 2,9 километра. Проехаться по новому двухполосному пути можно будет уже в декабре. Так же до конца года откроется и движение по участку Северного обхода Лобни.
Несколько дней назад новую автодорогу на участке между Новорижским и Ильинским шоссе открыли в Красногорске. Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году в Балашихе появится развязка с трассой М-12.
Дороги
Нацпроекты
Реклама
Реклама