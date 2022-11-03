Движение по Западному обходу Электроуглей откроют в декабре | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 15:45 Движение по Западному обходу Электроуглей откроют в декабре

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Укладку асфальта закончили на новой дороге, которая свяжет между собой жилые микрорайоны Электроуглей. Движение по Западному обходу города откроют в декабре.

Работы завершили на участке от путепровода на 20-м километре Носовихинского шоссе до улиц Большое Васильево и Вокзальной. Новая дорога строится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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«Свыше 10,8 тысячи тонн асфальта уложили на участке Западного обхода Электроуглей. В ближайшее время приступят к нанесению дорожной разметки и установке знаков», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

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Новой дорогой будут пользоваться не менее 20 тысяч жителей Электроуглей. Она соединит жилые кварталы, разделенные железной дорогой, и значительно сократит время в пути. Водителям больше не придется терять время на пропуск поездов.

Длина первой части Западного обхода Электроуглей составит 2,9 километра. Проехаться по новому двухполосному пути можно будет уже в декабре. Так же до конца года откроется и движение по участку Северного обхода Лобни.

Несколько дней назад новую автодорогу на участке между Новорижским и Ильинским шоссе открыли в Красногорске. Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году в Балашихе появится развязка с трассой М-12.