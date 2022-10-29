Новую дорогу открыли в Красногорске | 360°

Подмосковье 29 октября 2022, 00:14 Новую дорогу открыли в Красногорске

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В Красногорске открыли автодорогу на участке между Новорижским и Ильинским шоссе. Ее строительством занимались группы компаний «Гранель» и «ПИК».

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Как рассказали представители застройщиков, они уделяют особое внимание строительству транспортной и социнфраструктуры в своих проектах.

К примеру, у ЖК «Новая Рига» группа компаний «Гранель» построила дорогу протяженностью 850 метров, которая пролегает в деревне Глухово, примыкая к Архангельской улице. На трассе установлены дорожные знаки, нанесена разметка, возведены тротуарные дорожки для пешеходов.

Компания «ПИК» возвела четырехполосную дорогу длинной 700 метров с нанесенной разметкой, установленными дорожными знаками и тротуарными дорожками у ЖК «Ильинские Луга».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что развязка с трассой М-12 появится в Балашихе в 2025 году.