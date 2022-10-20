Движение по участку Северного обхода Лобни откроют в конце 2022 года | 360°

Подмосковье 20 октября 2022, 18:43 Движение по участку Северного обхода Лобни откроют в конце 2022 года

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В Лобне продолжается активное строительство Северного обхода. Сейчас там началось устройство барьерного ограждения на одном из участков, от Дмитровского шоссе до автодороги «Хлебниково-Рогачево-Луговая». В том числе, работы будут вестись на путепроводе через железную дорогу Савеловского направления.

По этому участку собираются открыть движение уже в конце текущего года — это опережение сроков примерно на два года. Строительство проводится по личному поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Как добавили в Минтрансе региона, сейчас готовность участка Северного обхода Лобни составляет примерно 70%.

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«На участке Северного обхода длиной порядка 5 километров приступили к установке свыше 19 километров барьерного ограждения. Также укладывают асфальт на путепроводе через железную дорогу, на проезжей части по основному ходу автодороги, устанавливают шумозащитные экраны на примыкании к Дмитровскому шоссе, устраивают велодорожки», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

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Одновременно с этими работами проводятся и другие. Строится 120-метровый путепровод через Дмитровское шоссе. Уже провели устройство выравнивающего слоя, на этот момент уже стартовали по гидроизоляции. Ожидается, что именно эту развязку построят к 2023 году.

В целом Северный обход будет обеспечивать дополнительный въезд и выезд из Лобни, таким образом, получится значительно перераспределить транспортные потоки. Время на въезд и выезд будет составлять не больше получаса. Получается, что доступность транспорта станет лучше сразу для 150 тысяч местных жителей.