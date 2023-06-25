Подмосковье 25 июня 2023, 14:02 Движение по трассе М-5 в Подмосковье открыли в сторону столицы

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Движение по трассе М-5 в сторону Москвы возобновили в Московской области 25 июня в 13:15. Легковые машины и грузовой транспорт следует без каких-либо ограничений.

Накануне в регионе вводили временные ограничения на трассах в связи с ситуацией вокруг ЧВК «Вагнер». Это шаг был сделан в целях дополнительной безопасности. После того, как обстановка стабилизировалась временные ограничения начали снимать.

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Утром Автодор сообщил в своем Telegram-канале о том, что, в частности, на трассе М-4 «Дон» в Подмосковье и Тульской области пока продолжают действовать введенные ограничения.

«До 10:00 утра просим воздержаться от поездок по М-4 „Дон“ в Московской области», — призвали в компании.

В субботу подмосковный Минтранс также просил водителей воздержаться от поездок по и М-2 «Крым». Волонтеры и сотрудники администрации раздавали водителям воду и еду водителям, застрявшим на трассе М2 недалеко от Серпухова.