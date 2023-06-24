Общество 24 июня 2023, 11:56 Подмосковных водителей попросили воздержаться от поездок по М-4 «Дон» и М-2 «Крым» Минтранс Подмосковья призвал воздержаться от поездок по трассам М-4 «Дон» и М-2 «Крым» Правительство России

Читать 360tv в

Водителей призвали воздержаться в субботу от поездок по трассам М-4 «Дон» и М-2 «Крым». Сообщение об этом опубликовали в Telegram-канале Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Просим сегодня воздержаться от поездок по трассам М-4 „Дон“ и М-2 „Крым“», — уточнили в ведомстве.

Реклама

В министерстве обратили внимание водителей, что мост через реку Оку на Симферопольском шоссе в районе Серпухова перекрыли.

Ранее перекрытие движения на участке трассы М-4 создало многокилометровую пробку. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал, что проезд закрыли на границе Липецкой и Воронежской областей. К этому месту подвозили воду и питания.

Водителей большегрузов и легковых автомобилей предупредили об ограничении движения заранее и попросили покинуть трассу.

Власти Воронежской области не исключили введения досмотра машин.