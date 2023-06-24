24 июня 2023, 11:56
Подмосковных водителей попросили воздержаться от поездок по М-4 «Дон» и М-2 «Крым»
Минтранс Подмосковья призвал воздержаться от поездок по трассам М-4 «Дон» и М-2 «Крым»
Водителей призвали воздержаться в субботу от поездок по трассам М-4 «Дон» и М-2 «Крым». Сообщение об этом опубликовали в Telegram-канале Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Просим сегодня воздержаться от поездок по трассам М-4 „Дон“ и М-2 „Крым“», — уточнили в ведомстве.
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В министерстве обратили внимание водителей, что мост через реку Оку на Симферопольском шоссе в районе Серпухова перекрыли.
Ранее перекрытие движения на участке трассы М-4 создало многокилометровую пробку. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал, что проезд закрыли на границе Липецкой и Воронежской областей. К этому месту подвозили воду и питания.
Водителей большегрузов и легковых автомобилей предупредили об ограничении движения заранее и попросили покинуть трассу.
Власти Воронежской области не исключили введения досмотра машин.
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