Общество 25 июня 2023, 07:35 Ограничения по трассе М-4 «Дон» сохранили в Подмосковье и Тульской области «Автодор»: ограничения по трассе М-4 «Дон» сохраняются в Московской и Тульской областях Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Введенные ограничения по трассе М-4 «Дон» продолжили действие в Тульской и Московской областях. Об этом сообщила пресс-служба «Автодора».

«Согласно ранее принятым в регионах решениям, сохраняется ограничение движения по М-4 „Дон“ в Тульской и Московской областях», — отметили в «Автодоре».

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Ограничения на трассе М-4 «Дон» ввели днем ранее, в субботу, сразу в нескольких регионах России. Министерство дорожной инфраструктуры и транспорта Московской области призвало водителей выбирать альтернативные маршруты и не заезжать на М-4 «Дон».

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщал, что перекрытие движения на границе с Воронежской областью ожидаемо спровоцировали затор, на месте развернули оперативный штаб. Водителям доставляли питание и воду. В Воронежской области силовики перекрыли сразу 300 километров трассы М-4 «Дон».