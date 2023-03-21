Подмосковье 21 марта 2023, 09:39 Движение по Митяевскому мосту в Коломне временно ограничили из-за подъема воды в реке

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Из-за подъема воды в Москве-реке Минтранс временно ограничил движение по Митяевскому мосту в Коломне. Оно было перекрыто в 08:00 21 марта.

Сотрудники «Мосавтодора» установят временные дорожные знаки. Ограничения снимут, когда уровень воды в реке придет в норму.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что канализационные системы модернизируют в шести округах в этом году. Он напомнил, что на прошлой неделе полпред президента в ЦФО проводил селекторное совещание, связанное с темой подтоплений.

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