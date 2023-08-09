Подмосковье 09 августа 2023, 15:52 Две региональные дороги отремонтируют в Лотошине ГБУ МО "Мосавтодор"

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В Лотошине отремонтируют два участка региональных дорог. Они ведут от деревни Хранево до поворота на село Микулино, а также от села Званово до деревни Гаврилово.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, на первом участке началось фрезерование старого покрытия, а на втором завершается укладка четырех километров асфальтобетонной смеси. Объекты ежедневно используются водителями, чтобы добраться до близлежащих сел и деревень и воспользоваться инфраструктурой округа.

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Дорожные службы обновят покрытие, укрепят обочины и нанесут новую разметку. Дорога станет комфортнее и безопаснее для 16 тысяч человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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