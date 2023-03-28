Подмосковье 28 марта 2023, 13:59 Две новые детские площадки установят в Егорьевске по губернаторской программе

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Новые детские площадки установят в Егорьевске по губернаторской программе. Они появятся в третьем микрорайоне и на Советской улице. Места для их размещения выбирали жители на портале «Добродел».

Губернаторские детские площадки – это игровые комплексы площадью 450 квадратных метров с безопасным резиновым покрытием и камерами наблюдения системы «Безопасный регион». На них также устанавливают освещение и проводят благоустройство – ремонт асфальта, расширение парковочных зон и тротуаров. Обе площадки установят к сентябрю.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили о проведении весеннего благоустройства в регионе с 1 апреля. ОТветственные службы приведут в порядок дворы и общественные пространства.

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