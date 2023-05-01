01 мая 2023, 09:33
Две команды из Подмосковья стали призерами турнира Кубка футбольных мам
Первый турнир Кубка футбольных мам прошел в Реутове. Призерами стали команды «Зоркий-Красногорск» и «Драйв».
Как рассказали в Минспорте, красногорская команда выиграла серебро, а «Драйв» из Балашихи — бронзу.
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В соревнованиях участвовали 12 женских команд из разных регионов страны. Подмосковье представили девушки из Воскресенска, Красногорска, Клина, Железнодорожного и сборной команды региона.
В борьбе за золотой кубок выиграла команда «Елец», на втором месте оказалась «Зоркий-Красногорск», на третьем — «Драйв». В «Серебряном кубке» лучшими стали «Футбольные мамы Зеленограда», «ЧертАва» из Москвы и «Футбольные мамы из Владимира».
Следующие игры турнира пройдут в Красногорске 24 июня и в Подольске 5 мая.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
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