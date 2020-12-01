Две деревни Раменского округа получили возможность подключиться к газу

Новые сети построили по губернаторской программе «Развитие газификации Московской области до 2030 года».

Протяженность газопровода в деревне Захариха составила 8,35 километра. Подключиться к газу там смогут более 100 жителей населенного пункта. В деревне Тяжино проложили 5,5 километра сетей, созданы условия для газификации 185 жителей.

«Программа газификации Подмосковья меняется ежегодно, на правительственном уровне принимаются важные решения, благодаря которым тысячи жителей смогут быстрее подключиться к газу. Кроме того, программа газификации Подмосковья пролонгирована до 2030 года и продолжится, пока регион не будет газифицирован на 100%», — сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Ранее в Раменском округе Мособлгаз газифицировал село Малахово, в котором постоянно зарегистрировано более 100 человек. В декабре газ также появится в деревнях Фоминское и Яньшино, 125 жителей смогут подключить свои дома.

Ранее сообщалось, что газ появился в деревне Судниково Волоколамского округа.