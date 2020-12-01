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    01 декабря 2020, 16:47

    Две деревни Раменского округа получили возможность подключиться к газу

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    Деревни Захариха и Тяжино газифицировали в Раменском округе. Подключиться к сетям там смогут около 300 жителей, сообщили в пресс-службе подмосковного Минэнерго.
    Две деревни Раменского округа получили возможность подключиться к газу

    Новые сети построили по губернаторской программе «Развитие газификации Московской области до 2030 года».

    Протяженность газопровода в деревне Захариха составила 8,35 километра. Подключиться к газу там смогут более 100 жителей населенного пункта. В деревне Тяжино проложили 5,5 километра сетей, созданы условия для газификации 185 жителей.

    «Программа газификации Подмосковья меняется ежегодно, на правительственном уровне принимаются важные решения, благодаря которым тысячи жителей смогут быстрее подключиться к газу. Кроме того, программа газификации Подмосковья пролонгирована до 2030 года и продолжится, пока регион не будет газифицирован на 100%», — сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

    Ранее в Раменском округе Мособлгаз газифицировал село Малахово, в котором постоянно зарегистрировано более 100 человек. В декабре газ также появится в деревнях Фоминское и Яньшино, 125 жителей смогут подключить свои дома.

    Ранее сообщалось, что газ появился в деревне Судниково Волоколамского округа.