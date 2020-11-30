Газ провели в деревню Судниково Волоколамского округа

Протяженность новых сетей составила почти пять километров, подключиться к газу смогут 182 местных жителя.

Ранее в 2020 году газ пришел в другую деревню Волоколамского округа — Ботово. Там Мособлгаз создал условия для газификации 110 жителей.

С начала года Мособлгаз уже построил 153 километра газопроводов в 36 населенных пунктов Подмосковья. Таким образом, были созданы условия для газификации 8,6 тысячи человек.

До конца года газ проведут еще в 14 населенных пунктов Подмосковья.