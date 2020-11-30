30 ноября 2020, 21:13
Газ провели в деревню Судниково Волоколамского округа
В Волоколамском округе к газу подключили деревню Судниково. Работы провели в рамках губернаторской программы «Развитие газификации Московской области до 2030 года».
Протяженность новых сетей составила почти пять километров, подключиться к газу смогут 182 местных жителя.
Ранее в 2020 году газ пришел в другую деревню Волоколамского округа — Ботово. Там Мособлгаз создал условия для газификации 110 жителей.
С начала года Мособлгаз уже построил 153 километра газопроводов в 36 населенных пунктов Подмосковья. Таким образом, были созданы условия для газификации 8,6 тысячи человек.
До конца года газ проведут еще в 14 населенных пунктов Подмосковья.