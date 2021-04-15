Два подмосковных вуза вошли в число лучших технических университетов страны

Два подмосковных вуза — Университет «Дубна» и Техуниверситет в Королеве — вошли в рейтинг лучших технических вузов страны. Он был составлен агентством RAEX. Об этом рассказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

«Эксперты оценивали учреждения в двух сферах: в естественно-математической и инженерно-технической. Технологический университет занял 32-е место в инженерно-технической сфере, а Университет „Дубна“ завоевал позиции сразу в двух категориях: занял 41-е место в естественно-математической сфере и 65-е место — в инженерной», — уточнила Ирина Каклюгина.

При составлении рейтинга эксперты оценивали три ключевые задачи вузов — востребованность выпускников на рынке труда, качество образования и научные результаты.

Для нас большая честь - быть в числе лучших вузов страны. Будем повышать свои позиции в рейтинге и продолжать работу над совершенствованием системы высшего образования в регионе Ирина Каклюгина министр образования Подмосковья

Областные вузы традиционно занимают высокие позиции в рейтингах, добавила министр.

Ранее стало известно, что итоговое сочинение в Подмосковье напишут 15 апреля свыше 37 тысяч школьников.