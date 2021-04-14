Подмосковных школьников пригласили на «Большую перемену». Там можно выиграть деньги и путешествие

Подмосковные ученики 5-10-х классов и студенты смогут выиграть ценные призы конкурса «Большая перемена». Победителей ждут денежные награды и путешествие во Владивосток. Это часть нацпроекта «Образование».

Участниками смогут стать ученики школ, студенты техникумов и колледжей. Это отметила министр образования региона Ирина Каклюгина.

Каждый участник сможет продемонстрировать сильные стороны и таланты. В качестве наград — ценные призы Ирина Каклюгина.

Первые этапы будут дистанционными. Для участия потребуется зарегистрироваться до 1 июня по ссылке.

«Полуфиналы уже пройдут в очном формате. Приглашаем всех принять участие, будет очень интересно. Тем более что на кону отличные призы», — подчеркнула Ирина Каклюгина.

В итоге 300 учеников 10-х классов и 150 студентов 3-4-х курсов получат по миллиону рублей, а 300 учеников 8-9-х классов и 150 студентов 1-2-х курсов — по 200 тысяч.

«Победившие ученики 5-7-х классов выиграют путешествие на поезде „Большая перемена“ из Москвы до Владивостока плюс обратно», — добавила Каклюгина.

В прошлом году Московская область вошла в тройку лидеров по количеству победителей конкурса.