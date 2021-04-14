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    14 апреля 2021, 14:58

    Подмосковных школьников пригласили на «Большую перемену». Там можно выиграть деньги и путешествие

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Подмосковные ученики 5-10-х классов и студенты смогут выиграть ценные призы конкурса «Большая перемена». Победителей ждут денежные награды и путешествие во Владивосток. Это часть нацпроекта «Образование».

    Подмосковных школьников пригласили на «Большую перемену». Там можно выиграть деньги и путешествие | Изображение 1

    Участниками смогут стать ученики школ, студенты техникумов и колледжей. Это отметила министр образования региона Ирина Каклюгина.

    Каждый участник сможет продемонстрировать сильные стороны и таланты. В качестве наград — ценные призы

    Ирина Каклюгина.

    Первые этапы будут дистанционными. Для участия потребуется зарегистрироваться до 1 июня по ссылке.

    «Полуфиналы уже пройдут в очном формате. Приглашаем всех принять участие, будет очень интересно. Тем более что на кону отличные призы», — подчеркнула Ирина Каклюгина.

    В итоге 300 учеников 10-х классов и 150 студентов 3-4-х курсов получат по миллиону рублей, а 300 учеников 8-9-х классов и 150 студентов 1-2-х курсов — по 200 тысяч.

    «Победившие ученики 5-7-х классов выиграют путешествие на поезде „Большая перемена“ из Москвы до Владивостока плюс обратно», — добавила Каклюгина.

    В прошлом году Московская область вошла в тройку лидеров по количеству победителей конкурса.