Два инновационно-технологических центра в ОЭЗ «Дубна» получили свои названия

В ОЭЗ «Дубна» завершился конкурс на идею названия двух инновационно-технологических центров. По его итогам левобережный ИТЦ теперь носит название «Менделеев», а правобережный — «Ломоносов». Об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Сейчас на территории инвестиционной площадки действуют три ИТЦ. Один из них, построенный в самом начале деятельности ОЭЗ, называется «Конгресс-центр». Там расположены офисы более 100 компаний-резидентов и управляющей компании особой экономической зоны, залы совещаний для резидентов и гостей, переговорные комнаты.

Два года назад на правобережной площадке ОЭЗ был построен второй инновационно-технологический центр лабораторно-производственного назначения. Он востребован у компаний с небольшим объемом производства — им выгодно арендовать оборудованные помещения, чем строить свои собственные.

Третий инновационно-технологический центр — на левобережной площадке ОЭЗ «Дубна» — введен в эксплуатацию в конце 2020 года. Министерство экономического развития РФ завершает процесс передачи прав на управление ИТЦ управляющей компании ОЭЗ. Большая часть мест в третьем ИТЦ уже забронирована резидентами «Дубны».

«Создание ИТЦ на территории ОЭЗ „Дубна“ — это привлечение новых проектов и инвестиций. А вместе с этим и создание новых рабочих мест для жителей нашего Подмосковья. Полностью готовая инфраструктура ИТЦ позволяет быстро организовать работу организаций, а льготный режим налогообложения, действующий в ОЭЗ, обеспечивает высокую эффективность вложений. В целом, для бизнеса в ОЭЗ „Дубна“ правительством Московской области совместно с управляющей компанией ОЭЗ созданы все условия для роста», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Два новых ИТЦ имеют идентичную структуру и внешне отличаются только оформлением фасада. Управляющая компания ОЭЗ «Дубна» в феврале — марте 2021 года провела народный конкурс на лучшее название для левобережного и правобережного ИТЦ. По условиям конкурса, названия обоих ИТЦ должны не только отражать характер деятельности наукограда, но еще иметь что-то общее друг с другом.

Конкурс проходил в два этапа. Сначала жители города предлагали свои названия для зданий инновационно-технологических центров — их было более 300.

На втором этапе конкурса горожане голосовали на сайте ОЭЗ за понравившееся название из полученного списка предложений. Управляющая компания выделила лидирующие в голосовании имена для зданий ИТЦ, ими стали:

Фамилии ученых: Ломоносов и Менделеев;

Буквы греческого алфавита: альфа и гамма;

Научные термины: синтез, новатор, старт, прогресс.

18 марта конкурсная комиссия приняла окончательное решение об именах для зданий центров ОЭЗ «Дубна». Теперь левобережный инновационно-технологический центр называется «Менделеев», а правобережный — «Ломоносов».